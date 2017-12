Rapina con "spaccata" all'ufficio postale: hanno agito in tre col volto coperto: bottino da 110 mila euro

Sono stati in tre, col volto coperto dai passamontagna e senza armi, i malviventi che ieri hanno rapinato l'ufficio postale di piazza Della Vittoria, a Favara, dopo aver sfondato l'ingresso con una jeep. Eclatante il "bottino" che ammonta a ben 110 mila euro, cifra molto superiore ai 20 mila stimati ieri, subito dopo il "colpo". Si tratta, dunque, di una delle rapine dal bilancio più pesante che siano state portate a segno, negli ultimi anni, nell'Agrigentino.

Questo quanto trapela dalle prime indagini dei carabinieri, che sono al lavoro per capire anche quando e dove è stata rubata la Suzuki Vitara utilizzata come "ariete" per sfondare l'ingresso dell'ufficio postale. Sono state aquisite, inoltre, le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale, che hanno ripreso i malviventi in azione. Al vaglio anche le riprese di altre videocamere presenti nella zona, per fare luce sulle dinamiche di fuga della banda.

Il "colpo" è avvenuto ieri, durante la pausa pranzo, mentre la filiale era chiusa. I rapinatori hanno sfondato l'ingresso dell'ufficio con la jeep. In quel momento, c'erano gli impiegati che, denaro alla mano, stavano caricando il bancomat e non è escluso che la cassaforte fosse aperta. Per i delinquenti non è stato dunque difficile riuscire ad arraffare tutto il contante che invece sarebbe dovuto finire dentro il bancomat. Prelevato il denaro, i rapinatori si sono immediatamente dileguati.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della tenenza di Favara, quelli della compagnia di Agrigento e quelli del reparto Operativo. Le indagini sono state subito avviate e sono in corso anche i rastrellamenti dell'intera cittadina, ma non soltanto, per cercare d'individuare possibili sospetti.