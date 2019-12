Rapina in una tabaccheria del centro, i carabinieri fermano due persone: bottino da 3mila euro

Dei balordi hanno fatto irruzione in una tabaccheria. I malviventi sono riusciti a portare via denaro e sigarette, per un ammontare di circa tremila euro.

Scattato l’allarme i militari dell’Arma hanno setacciato la zona. I carabinieri, grazie anche all’aiuto delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a rintracciati i presunti rapinatori.

Il fatto è accaduto a Ribera. Il titolare della tabaccheria ha deciso di ringraziare i carabinieri. L’uomo, ha scritto un lungo post sui social, elogiando l’operato dei militari dell’Arma. "Un doveroso ringraziamento ai carabinieri di Ribera che con grande professionalità, dedizione e senso del dovere sono riusciti, mettendo in allerta tutte le caserme del circondario, ad acciuffare i malavitosi che avevano commesso un furto nella mia rivendita". Questo il commento postato sui socail dal titolare della rinomata tabaccheria di Ribera. I carabinieri hanno fermato due persone che sarebbero i responsabili del furto.