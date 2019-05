Seconda rapina in tre settimane al Paghi poco: arraffati 500 euro

Seconda rapina in solo tre settimane al supermercato Paghi Poco di via Sant'Angelo a Favara. Ieri sera, poco prima delle 20, un individuo, armato di pistola e a volto coperto ha fatto irruzione all'interno della struttura di vendita e si è fatto consegnare quanto era conservato in cassa.

Il bottino ammonta a circa 500 euro. Arraffati i soldi il criminale è fuggito facendo perdere rapidamente le sua tracce, nonostante le strade a quell'ora fossero piene di gente che tornava a casa. Ad attenderlo, probabilmente, c'era un complice a bordo di un'auto. Indagini in corso da parte dei carabinieri. C'è preoccupazione tra i cittadini di Favara per l'acuirsi di questi fenomeni criminali: si tratta infatti della terza rapina in un mese ai danni di supermercati.