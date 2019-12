"Hanno rapinato una donna in centro storico", denunciati tre minorenni

Avrebbero aggredito e derubato una donna in centro città, per questo sono stati denunciati tre minorenni. I fatti sarebbero avvenuti in via Boccerie, nel cuore antico della città.

Sul posto, allertati da una chiamata 112, sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti, che hanno raccolto la segnalazione della donna, che è stata condotta in ospedale per alcuni traumi. Dopo breve ricerca sono stati individuati i tre presunti responsabili, dei minorenni che risiedono in quelle zone. Le attività di indagine comunque non sono ancora concluse.