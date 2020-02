Banca rapinata e sospetti fermati, i carabinieri studiano i precedenti colpi

Negli ultimi mesi non ci sono state molte rapine nell'Agrigentino. Quelle realizzate - le ultime, in ordine di tempo, sono state messe a segno alla Posta di San Biagio Platani e di Favara - vengono, in queste ore, accuratamente studiate dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. "Stiamo facendo un'analisi di tutte le rapine, non sono tante, che sono state messe a segno nell'Agrigentino. Stiamo facendo dei raffronti - ha confermato il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri: il colonnello Giovanni Pellegrino - per vedere se ci sono elementi di contatto fra i vari episodi, in relazione soprattutto al modus operandi e siamo fiduciosi di poter recuperare qualche elemento importante".

"Controlleremo tutti i fatti criminali precedenti e speriamo di avere presto delle indicazioni su eventuali collegamenti" - ha detto il comandante provinciale dei carabinieri - .