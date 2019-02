"Rapina un'agenzia di assicurazioni", il 21enne fa scena muta davanti al Gip

E’ accusato di rapina aggravata su ordinanza del Gip del tribunale di Sciacca. Francesco Sabella, 21 anni, di Menfi nell’interrogatorio di garanza si è avvalso delle facoltà di non rispondere. A difesa dell’uomo l’avvocato Aurelio Riportella. Il legale, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, sta esaminando gli atti per decidere di un eventuale ricorso. Sabella, secondo le indagini a maggio dello scorso anno avrebbe compiuto una rapina. Il 21 enne con il volto travisato da un casco avrebbe rapinato un’agenzia di assicurazioni portando via circa 800 euro.

Il rapinatore avrebbe minacciato con una pistola il direttore dell’agenzia, dileguandosi subito dopo grazie all’aiuto di un complice che lo stava aspettando fuori. Durante un posto di blocco, qualche giorno dopo, i carabinieri hanno fermato un’auto. Nel corso di una perquisizione è saltato fuori un panetto di hashish ed una pistola a gas, priva del tappo rosso, che sarebbe risultata coincidente con quella descritta dai testimoni della rapina.