"Rapinò un'agenzia", via al processo: giudizio immediato per un 21enne

E’ iniziato ieri il processo a carico di Francesco Sabella, 21enne di Menfi e accusato di rapina aggravata. Per l’uomo, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, è stato chiesto il giudizio immediato. La richiesta è stata fatta dalla Procura e disposta dal giudice Alberto Davico. Nella giornata di ieri la costituzione delle parti davanti al Tribunale.

Secondo l’accusa, Sabella, avrebbe compiuto la rapina il maggio scorso. Il 21enne avrebbe fatto irruzione in una agenzia di assicurazioni a Menfi, riuscendo a portare via 800 euro. L’uomo era entrato in “azione” incappucciato e con una pistola. Sabella è difeso dall'avvocato Calogero Santangelo.