Motociclisti armati di pistola rapinano un corriere: portati via 5 mila euro

Due malviventi, con il volto coperto e armati di pistola, hanno bloccato e rapinato il corriere “Tnt”. E’ accaduto nella prima serata di mercoledì in contrada Minaga, a poche centinaia di metri dalla più nota contrada Consolida dove sorge l’ospedale “San Giovanni di Dio”. I due malviventi sono entrati in azione in sella ad una motocicletta. Avevano il volto coperto da caschi integrali e mostrando subito le armi hanno, di fatto, intimorito chi era addetto, in quel momento, al servizio di corriere. L’impiegato non ha potuto far altro che lasciare cadere nelle mani dei due criminali quanto aveva nelle tasche. Non c’era certezza categorica sul bottino che i due sono riusciti ad arraffare, ma fra i ben informati qualcuno ieri parlava di circa 5 mila euro.

Messa a segno la rapina a mano armata, i due delinquenti – sempre in sella alla motocicletta – sono scappati a tutto gas e sono riusciti a far perdere le proprie tracce. A raccogliere l’Sos, precipitandosi poco dopo la rapina, in contrada Minaga, sono stati i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. E’ stato ricostruito l’accaduto e sono state avviate – come procedura investigativa esige – le perlustrazioni di tutta l’area. Non è stato trovato, purtroppo, alcun indizio per cercare di rintracciare o identificare i criminali.