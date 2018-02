Intrappolata e ferita, salvata dalle guardie venatorie un'aquila minore

Un’aquila minore è stata salvata in contrada Scavuzzo, in una porzione di territorio compresa tra Realmonte e Cianciana. A trovarla, in gravi difficoltà e con l'ala destra spezzata, sono state le guardie venatorie dell'Anuu migratoristi italiani di Agrigento che, dopo averla liberata dalla recinzione hanno rilevato la frattura.

Il rapace, con un’apertura alare di 103 centimetri, è stato quindi consegnato da Calogero Militello, Salvatore Gulisano e Gino Pace, all’ispettore capo del corpo forestale di Ribera, Salvatore Nocilla.