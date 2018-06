Emergenza in centro, tre persone aggredite e ferite dai cani randagi

Torna alta l'emergenza randagismo in città. Tre agrigentini sono stati aggrediti da alcuni cani in tre diverse zone. Si tratta di due donne ed un uomo che - si legge sul quotidiano La Sicilia - hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche.

Gli episodi si sono verificati tra il 7 ed il 12 giugno in tre zone centrali di Agrigento. In due casi, i cittadini sono stati assaliti da cani randagi, in un altro caso una ragazza è stata aggredita da un meticcio per difendere il suo cagnolino.

Due episodi si sono verificati in via Mazzini, lungo la strada che porta al Palazzo di Giustizia, e in via San Vito, nei pressi della chiesa.