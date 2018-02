Randagi prendono a morsi un'auto parcheggiata, danni alla carrozzeria

Un branco di cani randagi ha preso a morsi un'auto parcheggiata causando danni da circa 200. È accaduto a Favara, dove un cittadino, che ha lasciato la sua Fiat Grande Punto in via Alicata, trovando segni di morsi nella carrozzeria. Non è il primo caso segnalato a Favara. Pochi giorni fa un medesimo episodio si è verificato ai danni di una residente.