Randagi malati o feriti, c'è il servizio di assistenza veterinaria

Sarà la ditta “Veterinaria Agrigento sas” di Serena Campione & C. ad occuparsi del servizio di assistenza medico-veterinaria in favore degli animali randagi malati, feriti o incidentati prelevati nel territorio comunale della città dei Templi. Ad aggiudicare definitivamente l’incarico è stato il Comune. L’impresa ha offerto un ribasso del 10 per cento sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale di 18 mila euro oltre Iva.

Di questo servizio si parlava ormai da tempo: era lo scorso giugno, del resto, quando l’ente approvava l’elenco dei prezzi, il preventivo di spesa e lo schema della lettera di invito. Un mese dopo circa è stato solo uno il plico che è arrivato a palazzo dei Giganti e a fine agosto è stata celebrata la gara. Dopo aver effettuato tutte le verifiche di rito sulla documentazione e dopo l’aggiudicazione provvisoria, adesso, negli ultimissimi giorni, si è arrivati a quella definitiva.