Per sfuggire ai randagi sbatte contro un palo, chiesti 176 mila euro di risarcimento

Randagismo e strade dissestate. Le due “tradizionali” emergenze di Agrigento hanno fatto finire, ancora una volta, davanti al tribunale il Comune. A citare in giudizio l’ente – chiedendo un maxi risarcimento: ben 176.128,95 euro – è stato un agrigentino. L’uomo, il 5 ottobre del 2015, mentre percorreva, in sella alla propria motocicletta, il viale Dei Giardini, a San Leone, veniva improvvisamente attaccato da un branco di cani randagi. Nel tentativo di evitare i randagi e dunque un’aggressione, il centauro è incappato in una buca presente sul manto stradale. Ha perso dunque il controllo della due ruote ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica.

E’ rimasto gravemente ferito e, ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, ha dovuto subire diversi interventi chirurgici. Adesso, ha citato il Municipio davanti al tribunale di Agrigento per chiedere il risarcimento dei danni che è stato, appunto, quantificato in complessivi 176.128,95 euro. Il Comune non ci sta però a pagare e il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato la costituzione in giudizio dell’ente. Firetto ha anche conferito l’incarico di difesa e rappresentanza al funzionario specialista del primo settore di palazzo dei Giganti, l’avvocato Agata Vecchio.