Rampe per i disabili sulla spiaggia, nessun privato ha avanzato proposte

Spiagge più accessibili anche ai disabili? Nessun privato ha partecipato al bando del Comune.

Come si ricorderà ad inizio agosto l'amministrazione comunale pubblicò un avviso per l'individuazione di privati che si volessero impegnare a costruire quattro rampe di accesso alle spiagge pubbliche, facendosi carico anche di manutenzione, sorveglianza e smonaggio. Una proposta che era stata in realtà sollecitata al Comune da alcune associazioni che però, alla fine, si sono tirate indietro.

“Anche le associazioni che ci avevano stimolato a fare questo passaggio al momento del bando non hanno partecipato – spiega l'assessore ai servizi sociali Gerlando Riolo - e quindi non è stato possibile affidare queste passerelle. Ho presentato una richiesta per inserire queste strutture nel Pudm, il Piano delle spiagge, e certamente nel momento in cui questo sarà fatto pubblicheremo un nuovo bando da concordare con le associazioni per risolvere difficoltà eventualmente emerse".