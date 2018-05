Raid vandalico nella villa comunale, lettera-appello del sindaco: "Gesto incivile"

Nuovo raid vandalico all'interno della villa comunale di Ribera. Alcuni ragazzi, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, hanno danneggiato le panchine e le capannine di legno usate dagli anziani.

Il sindaco Carmelo Pace ha scritto una lettera aperta ai cittadini, facendo appello al "rispetto per i beni pubblici". Il primo cittadino, nella lettera, si domanda "il motivo della rabbia, della noia o del desiderio di apparire in modo così sbagliato, in maniera balorda, che spinge a rovinare il bene pubblico e a togliere il giusto decoro alla città".

"Vorrei capire il perché dell’incivile gesto che questi giovani hanno compiuto nei confronti di un luogo pubblico, - scrive Pace - ma soprattutto nei confronti delle persone che ogni giorno trascorrono serenamente le giornate al suo interno. Non voglio assolutamente generalizzare con tutti i giovani a causa del comportamento incivile di pochi, ma ho pensato che fosse opportuno richiamare l’attenzione delle famiglie e deiragazzi alle regole del vivere civile. Vi invito a ricordare che il bene pubblico è di tutti e che il rispetto delle regole è alla base della convivenza civile. Conto sulla capacità delle famiglie, dei genitori, delle scuole e dei docenti di aiutare chi manifesta insofferenza ad indirizzare le loro energie verso iniziative creative e costruttive per il bene della collettività”.