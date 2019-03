Raid vandalico nella notte, distrutta ancora una volta statua di Gesù

Ancora raid vandalici a Favara, ad essere presa di mira è una statua raffigurante Gesù. E’ il terzo caso nel giro di pochissimo tempo. Dei vandali, hanno agito nella notte indisturbati, distruggendo il busto di Gesù. Il fatto è accaduto ancora una volta via Stati Uniti.

Il raid vandalico, nei giorni scorsi, aveva “soltanto” sfigurato il volto della statua, che po era stato ricostruito dall'artista favarese Giuseppe Alba. Questa notte, però, l’intero busto è stato distrutto e sbriciolato. Il danneggiamento ha scosso, ancora una volta, l’intera comunità di Favara. A rimanere senza parole è il sindaco della città, Anna Alba.

“Ancora una volta Favara viene offesa con disprezzo da taluni che, oltre a squalificare se stessi, offendono i sentimenti di una comunità intera”. Parole dure e colme di rabbia quelle del primo cittadino favarese. Dopo il primo danneggiamento erano state installate delle telecareme a circuito chiuso che adesso sono al vaglio degli inquirenti per individuare il presunto colpevole.

Dura la reazione anche del parlamentare regionale Giovanni Di Caro. "Chi compie bestialità come quella che, ancora una volta, è stata commessa in via Saragat a Favara è così malato da provare appagamento nel leggere notizie e post di denuncia sulla sua viltà. Gente del genere andrebbe riposta nell'oblio oltre che nelle patrie galere: e per questo c'è già chi ci sta lavorando".