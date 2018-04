Forti raffiche di vento, è emergenza: crollano cornicioni e si spezzano gli alberi

Cornicioni pericolanti, fronde e alberi abbattuti al suolo. Ma anche pali dell'illuminazione pubblica in bilico. E' una giornata infernale, quella in corso, per i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Pompieri che, già da qualche ora, stanno correndo da un capo all'altro di Agrigento e dell'intera provincia. E' indispensabile rimuovere i pericoli e garantire la sicurezza dei cittadini.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati, fino ad ora, in azione lungo viale Delle Dune, lungo la statale 115, prima delle gallerie di Palma di Montechiaro, nella zona di Cannatello e nelle traverse di via Degli Imperatori. Alberi caduti anche nei pressi della scuola "De Cosmi" nella zona vecchia del Villaggio Mosè e lungo la provinciale per Favara, in contrada Petrusa.

Ore frenetiche anche per i pompieri dei distaccamenti di Licata, Canicattì e Sciacca. Al comando provinciale di Villaseta continuano, senza alcuna tregua, ad arrivare "Sos". Le fortissime raffiche di vento stanno, letteralmente, spazzando l'intera provincia.