"Scout speed", raffiche di multe: il Comune incassa 15mila euro

Raffica di multe a Ribera, in azione lo “Scout speed”. In tutto tra novembre e dicembre sono state contestate 450 violazioni per divieto di sosta, ma anche 50 “furbetti” con assicurazione non in regola e per mancate revisioni.

In tutto nelle casse del Comune, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, sono arrivati circa 15mila euro.

“I risultati – dice il vice sindaco e assessore alla Polizia municipale, Nicola Inglese - dimostrano che l’iniziativa è orientata sulla sicurezza stradale e sul decoro urbano e non per fare cassa. E’ per questo motivo, magari estendendo il servizio anche alle zone al di fuori dal centro, che pensiamo di continuare”. Gli strumenti installati sono utili a controllare i limiti di velocità, la revisione periodica e l’assicurazione dei veicoli.

“La scelta di utilizzare il sistema elettronico nasce, non solo per assicurare maggiore sicurezza nelle strade – fa sapere Inglese - anche come supporto ai vigili urbani che, malgrado il quotidiano impegno, non riescono, per l'insufficiente numero dell'organico, a far fronte con efficacia ai molteplici compiti attinenti al loro ruolo”.