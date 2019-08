Raffica di multe in viale de Le Dune, sanzionati gli automobilisti senza regole

Controlli a tappeto e continui, i vigili del fuoco al setaccio del viale de Le Dune. Gli agenti della municipale hanno elevato 62 multe.

Chi non rispetta il codice della strada sarà sanzionato. Auto parcheggiate in ogni dove e automobilisti senza regole. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, le auto sostavano sulla pista ciclabile e non solo, molte di esse erano prive di ticket. Gli automobilisti senza regole hanno trovato un’amara sorpresa sul parabrezza della loro vettura.