Giornata da "bollino rosso" per gli automobilisti, centinaia di multe lungo la Panoramica dei Templi

La prima domenica del mese, comanda l’ingresso gratis alla Valle dei Templi. Tanti, tantissimi agrigentini hanno scelto di trascorrere il giorno di festa tra arte e bellezza. Tutto questo, però, ad alcuni è costato caro.

Risparmiando il prezzo del biglietto, il “rincaro” è arrivato dalle multe elevate dai vigili urbani. Si, perché quest’oggi gli agenti hanno elevato diverse sanzioni. Motivo? Tantissime auto erano posteggiate dove non avrebbero dovuto, cioè lungo Panoramica dei Templi.

Ogni sanzione equivale a 40 euro. Il super controllo è stato coordinato dal comandante Gaetano Di Giovanni. Sorpresa amara per i centinaia di agrigentini, che hanno ritrovato la multa sul loro parabrezza.

Le multe elevate in tutto sono state ben 150. Le sanzioni sono state inflitte sia alla Panoramica dei Templi che a San Leone. I 150 automobilisti hanno trovato un bottino davvero amaro. I trasgressori dovranno versare in tutto 40 euro, cifra per chi non rispetta i divieti di sosta e transito.