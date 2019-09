Raffica di controlli fra bar, ristoranti e pub: scovati due lavorati in nero

Due lavoratori in nero sono stati scovati – durante una raffica di controlli fra bar, ristoranti, pizzerie e pub del centro storico di Agrigento – dai carabinieri del Nil e da quelli del comando provinciale di Agrigento. La raffica di verifiche è stata realizzata da prima di Ferragosto e fino alla fine dell’ormai passato mese. I due lavoratori sono stati trovati all’opera, senza alcun contratto d’impiego, in altrettanti esercizi pubblici. Ai titolari delle due attività è stata elevata una sanzione da 4.500 euro a testa. Per uno dei locali è stata proposta la chiusura per 15 giorni.

I carabinieri del nucleo Ispettorato lavoro, così come quelli del Nas, non è la prima volta anzi, che soffermano la loro attenzione su quelli che sono i locali del centro storico della città dei Templi.