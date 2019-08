Raffaele Zarbo nuovo direttore dell'Ufficio scolastico regionale

Il dirigente dell'ufficio scolastico agrigentino, Raffaele Zarbo è stato nominato dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia.

In proposito esprime compiacimento e rivolge congratulazioni al direttore Zarbo il presidente reggente del Consorzio universitario di Agrigento, Giovanni Di Maida, che, a nome anche dell’intero consiglio di amministrazione del Cua, ha espresso apprezzamento per le "capacità manageriali e organizzative testimoniate nel proficuo lavoro svolto a capo dell’Ufficio scolastico agrigentino". Soddisfazione ha espresso anche la dirigente scolastica del Liceo scientifico e linguistico ”Leonardo” di Agrigento Enza Ierna: "Si tratta di una nomina chiaramente meritata alla luce della qualificata attività svolta in questi anni in qualità di dirigente dell’ufficio di Agrigento dove si è sempre fatto apprezzare per gli ottimi risultati conseguiti ed in particolare per avere promosso molteplici iniziative e attività formative e culturali che hanno notevolmente contribuito ad elevare in ogni campo il livello scolastico del territorio provinciale".