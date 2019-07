Ubriaco non si ferma all'Alt, inseguito e arrestato per resistenza

Non si ferma all’Alt dei carabinieri, imposto durante un posto di blocco, e viene inseguito dalla pattuglia. Nonostante le presunte manovre pericolose, i militari dell’Arma – alle 3,30 circa della notte fra venerdì e ieri – sono riusciti a fermare l’auto guidata da un ventinovenne. Un giovane, S. S. , che è risultato essere – stando all’esito dell’esame dell’etilometro – in stato d’ebbrezza e che è stato arrestato per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Quali sanzioni accessorie, i carabinieri gli hanno anche ritirato la patente di guida e hanno sequestrato l’utilitaria con la quale avrebbe “forzato” il posto di blocco. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto per la resistenza a pubblico ufficiale, il ventinovenne è stato collocato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.