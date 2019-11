Scompare un pastore, scattano perlustrazioni e ricerche: ritrovato morto il 61enne

Trova il cancello aperto e gli animali lasciati da soli, cerca ripetutamente il pastore che si prendeva cura della mandria e non trovandolo - ma soprattutto insospettendosi ed allarmandosi per quella improvvisa assenza - chiama i carabinieri.

I militari dell’Arma della stazione di Raffadali, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, per ore ed ore, hanno cercato – battendo palmo a palmo tutti i campi dove l’uomo era solito lavorare – il pastore sessantunenne. Ad un certo punto, a causa dell’oscurità e avendo bisogno di luce, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri sono giunti in maniera fulminea e con i fari accesi s'è dato corso alla meticolosa perlustrazione. Nel frattempo, naturalmente, era stata fatta la doverosa verifica: il pastore a casa non era rientrato.

In contrada Gattà, a Raffafali, è stato ritrovato senza vita Giuseppe Costanza di 61 anni. Secondo la prima ispezione cadaverica, l’uomo - che è stato trovato con le mani strette al petto - sarebbe morto per un arresto cardio-circolatorio. La salma è, al momento, a disposizione del sostituto procuratore di turno.