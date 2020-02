Rapinata la banca Sant'Angelo: in due portano via 50 mila euro

Due malviventi, parzialmente travisati e apparentemente non armati, hanno rapinato la banca popolare Sant'Angelo di via Porta Agrigento a Raffadali. I criminali, nel pomeriggio, dopo aver fatto irruzione e aver minacciato chi in quel momento era alla cassa, sono riusciti a farsi consegnare tutto il denaro custodito. Un bottino importante: circa 50 mila euro. Arraffati i soldi, i due sono scappati a gambe levate dall'agenzia della banca. Stando alle primissime indiscrezioni raccolte dai carabinieri, pare che si siano allontanati a piedi. Ma non escluso - anzi sembrerebbe essere assai probabile - che all'esterno, magari in un angolo non proprio evidente della zona, vi fosse un "palo". Un complice che avrebbe monitorato la zona, pronto eventualmente a lanciare l'allarme. Un "compare" che, verosimilmente, attendeva i due con il motore acceso di un'autovettura.

In via Porta Agrigento, scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri della stazione di Raffadali e quelli del comando provinciale di Agrigento. I militari dell'Arma stanno svolgendo serrate indagini. Sono state setacciate - e il lavoro è ancora in corso - tutte le telecamere del paese per appurare eventuali anomalie. In campo c'è anche la sezione Investigazioni scientifiche.

I controlli, in ogni angolo del paese e lungo le principali strade statali, sono ancora in corso.