Omicidio Mangione, cinque indagati otto anni dopo il delitto del 69enne

Cinque persone sono state iscritte - dalla Procura della Repubblica - nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio. A distanza di quasi otto anni dall'omicidio di Pasquale Mangione, sessantanovenne di Raffadali, pare che si sia arrivati - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - ad una svolta. Il pensionato, ex impiegato del Comune di Agrigento, venne ritrovato senza vita, sbranato dai cani, in contrada Modaccamo, nelle campagne del quartiere satellite di Montaperto, quasi al confine fra Agrigento e Raffadali, il 2 dicembre del 2011.

Pochi giorni dopo il delitto, emerse il dettaglio secondo il quale l’assassino aveva “firmato” il delitto. E lo aveva fatto lasciando delle impronte. Una, allora, risultò essere meccanica ed era impressa, con delle particolari striature, sull’ogiva che i poliziotti sequestrarono sul terreno. Dall’ogiva - si diceva allora - si potrà arrivare all’individuazione del modello di pistola, calibro 7,65, utilizzata. E dal modello al suo proprietario. Sempre se si tratti di un’arma legalmente detenuta. Da allora però sono passati quasi 8 anni.

Cosa sia accaduto, cosa abbia determinato quella che, appunto, sembrerebbe essere una sorta di svolta non è dato saperlo.