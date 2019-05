Schiacciato dal trattore mentre ara la sua terra: muore un pensionato

Un pensionato settantenne, Giovanni Maragliano, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in contrada Firriato a Raffadali. Ieri, a quanto pare, l'anziano stava arando, con un trattore, il proprio terreno: in contrada Firriato appunto. All'improvviso, l'incidente. Pare - i carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire l'accaduto - che il settantenne potrebbe aver fatto una manovra sbagliata. Il trattore lo avrebbe, dunque, schiacciato.

L'anziano è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dai propri familiari che lo hanno trasportato all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove il settantenne è deceduto poco dopo. Di fatto, non sono servite a nulla le manovre dei medici per strapparlo ad una fine prematura. Della tragedia si stanno occupando - per ricostruirla, appunto, - i carabinieri della stazione di Raffadali.