Divampa l'incendio in una casa di Raffadali, soccorso il proprietario: 47enne illeso

Scoppia l'incendio in un'abitazione di via Verdi a Raffadali e si teme il peggio. E' accaduto nella tarda serata di ieri quando, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri.

I pompieri, per primissima cosa, si sono naturalmente subito preoccupati del proprietario dell'abitazione: un 47enne. L'uomo, per fortuna, è rimasto illeso.

Idranti alla mano, i vigili del fuoco hanno poi proceduto a domare le fiamme e a spegnerle. Assieme ai carabinieri della stazione di Raffadali è stato dunque fatto un sopralluogo mirato: per accertare quali sono state effettivamente le cause che hanno fatto divampare l'incendio. Per i carabinieri della stazione di Raffadali, le fiamme sono probabilmente divampate a causa della canna fumaria.