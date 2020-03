Arriva la conferma: il tampone Covid-19 è positivo, contagiato secondo agente della Penitenziaria

C'è un secondo agente della polizia Penitenziaria, in servizio alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento, che è risultato essere positivo al Covid-19. Si tratta di un collega, nonché concittadino: entrambi sono residenti a Raffadali, dell'altro poliziotto penitenziario che era già risultato positivo lunedì scorso.

Entrambi gli agenti della Penitenziaria - seppur lavorando in uffici differenti del carcere di contrada Petrusa - non hanno nulla a che fare con i detenuti. Lavorano, infatti, in ufficio. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, pare che già da ieri avesse avuto - come indiscrezione - la notizia della positività del 49enne. Attendeva però, naturalmente, comunicazione ufficiale dagli organi istituzionalmente competenti.

Ovviamente è già partita l'indagine epidemiologica per stabilire quali siano stati i contatti, nelle ultime settimane, del 49enne.

Appena nelle scorse ore, proprio il sindaco di Raffadali aveva donato 240 mascherine al corpo della polizia Penitenziaria e altre 200 al comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento.