Fase 3, la sfida di Cuffaro alla Regione: "Chi arriva a Raffadali avrà l'obbligo di comunicarlo"

Il sindaco, dopo il caso di positività registrato in paese, impone - unico provvedimento dell'isola - la comunicazione per chi proviene da fuori Sicilia o dall'estero: previsti anche test sierologici per chi arriva da aree a rischio