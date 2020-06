Coronavirus, un nuovo positivo nell'Agrigentino: raffadalese messa in quarantena

Dura meno di una settimana il periodo di "contagi 0" in provincia di Agrigento. Oggi, a distanza di sei giorni dal precedente di Campobello, una ragazza di Raffadali è risultata infetta dal Coronavirus. A comunicarlo è l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento nel consueto report quotidiano. Per la prima volta dall'emergenza, invece, la Regione Sicilia, che ha fatto sapere di avere contabilizzato due nuovi positivi, non ha inviato alcun report facendo sapere che il prossimo aggiornamento avverrà lunedì.

La persona infetta al Covid-19 di Raffadali è stata posta in quarantena. Oggi, sempre secondo il report dell'Asp, sono stati validati 62 tamponi. Restano con lo zero tutte le altre caselle di guariti, ricoverati e deceduti.

"Volevo rassicurarvi che la ragazza, con grande senso di responsabilità, è stata in assoluto isolamento - ha spiegato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, - . Per i componenti della sua famiglia ho chiesto all’Asp la cortesia di sottoporli a tampone, effettuato due ore fa. Sto inviando una lettera al presidente della Regione, all’assessore alla Sanità e al direttore dell’Asp in cui chiedo di rivedere la scelta, secondo me scellerata, di non monitorizzare coloro che tornano dalle altre Regioni a rischio e da altri Paesi europei. Sarebbe opportuno continuare a controllare questi rientri perché - ha spiegato Cuffaro - così rischiamo di tornare prepotentemente alla fase uno e sarebbe una tragedia anche per l’economia del nostro Paese. Specifico inoltre - ha concluso il sindaco - che io e la mia famiglia stiamo bene. Vi ringrazio per esservi preoccupati".