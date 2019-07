"Cocaina nascosta sotto il tappetino dell'auto": arrestati due ventenni

Sono stati trovati in possesso di 20 grammi di cocaina. Due ventenni di Raffadali sono finiti nei guai: arrestati e posti ai domiciliari.

Nelle ultime ore, nel cuore della notte, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Raffadali, impegnata in un posto di blocco, ha notato un’auto che viaggiava a velocità sostenuta. E’ scattato immediatamente l’Alt lungo la strada statale 118 che conduce ad Agrigento. I due ventenni bordo dell’auto - un ragazzo ed una ragazza - si sono fermati e hanno cercato d'apparire tranquilli. In realtà, i militari dell’Arma hanno subito percepito che c’era qualcosa che non andava nel loro atteggiamento, motivo per il quale i carabinieri hanno deciso di procedere ad una perquisizione dell’abitacolo dell’auto. Da sotto un tappetino è saltato fuori un involucro di cocaina, dal peso di circa 20 grammi. Durante le successive perquisizioni domiciliari è stato anche rinvenuto - hanno ufficialmente ricostruito i carabinieri - un bilancino digitale di precisione, nonché materiale vario solitamente utilizzato per confezionare le dosi di droga.

I due insospettabili giovani agrigentini sono stati arrestati per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria sono stati collocati agli arresti domiciliari.

Non è la prima volta - e non sarà probabilmente neanche l'ultima - che i carabinieri intercettano quantitativi di sostanze stupefacenti lungo le strade statali della provincia. Già durante i primi mesi dell'anno, durante i vari controlli, sono stati arrestati, in flagranza, una dozzina di pusher.