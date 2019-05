Raduno interregionale dei bersaglieri ad ottobre nella Città dei Templi

Anche una delegazione della sezione bersaglieri di Agrigento, ha partecipato al 67° raduno nazionale che si è tenuto oggi a Matera . Il presidente Andrea De Castro, Lorenzo Violante, Nicolò Aquilina e Francesco Ribisi, hanno portato con orgoglio le piume agrigentine nella città dei sassi.

Un evento di portata nazionale che, dal 4 al 6 ottobre prossimo, sarà replicato, in misura ridotta, proprio nella città dei templi. La “giovanissima” sezione di Agrigento, costituita nel gennaio del 2018, è infatti impegnata nell’organizzazione del raduno interregionale “Sud” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che dovrebbe ospitare i rappresentanti di oltre cento sezioni dalla Campania in giù. E’ previsto anche il coinvolgimento di alcuni comuni dell’hinterland che ospiteranno le fanfare che porteranno allegria e ritmo in tutta la provincia.