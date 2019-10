"Violenze a carico dei detenuti al Petrusa": la denuncia dei Radicali

Una delegazione del Partito Radicale guidata da Rita Bernardini e dall’Osservatorio carceri delle Camere penali, in seguito ad una visita ispettiva effettuata lo scorso 17 agosto, ha presentato un dossier per segnalare delle presunte violenze, ai danni di detenuti, all’interno del carcere agrigentino ”Pasquale Di Lorenzo” e, in particolare, nel reparto di isolamento.

I radicali hanno anche segnato delle criticità relativamente alle condizioni di detenzione della struttura. Il dossier è stato inviato al Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria ed è anche approdato in parlamento con una interrogazione scritta depositata dal deputato di “Italia Viva” Roberto Giachetti