L'inchiesta sui lavori di raddoppio della statale 640, i cantieri rischiano un nuovo stop?

L'inchiesta della Dda di Caltanissetta per peculato, associazione a delinquere, frode in pubbliche forniture e traffico illecito dei rifiuti. Le perquisizioni, già effettuate negli uffici di Agrigento e Caltanissetta, ma anche in Toscana e i finanzieri che hanno portato via, pc, documenti e altro materiale relativo ai lavori di raddoppio della strada statale 640. Ma i cantieri sono a rischio? Potrebbero cioè venire sequestrati con un nuovo, inevitabile, stop? O si continuerà a lavorare? Rassicurazioni arrivano dal viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri: "Al momento, i lavori continuano e non ci sono problemi. Non ci sono stati sequestri che io sappia. La cosa preoccupa ovviamente - ha dichiarato il viceministro al Giornale di Sicilia -, questo è inutile negarlo. Se si bloccassero i lavori sarebbe un danno al territorio, ma è anche vero però che se i reati contestati venissero confermati sarebbe gravissimo ciò che è accaduto. La Dda Nissena opera da sempre con molta scrupolosità e serietà ".

La nuova inchiesta giudiziaria riguarda le imprese che stanno lavorando, ormai da troppi anni, al raddoppio della strada statale 640, la Agrigent- Caltanissetta e lo svincolo per l'autostrada. La Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta ha acceso un faro su uno degli ultimi stralci dei lavori: il rifacimento del ponte San Giuliano, uno degli ultimi viadotti che porta alla galleria che collega con l'autostrada Palermo-Catania.