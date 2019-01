Futuro della statale 640 e della Agrigento - Palermo, i sindaci chiedono incontro a Toninelli

Verenza sul futuro del raddoppio della Statale 640 e del completamento dei lavori di manutenzione sulla statale Agrigento - Palermo, la questione si sposta a Roma.

E' questa la conclusione a cui sono arrivati i trenta sindaci riunitisi questa mattina all'ex collegio dei Filippini su iniziativa del sindaco Lillo Firetto e del collega di Caltanissetta Giovanni Ruvolo. Un momento di confronto importante per avere un quadro completo di quella che potrebbe trasformarsi in una vera emergenza per i territori, qualora le opere rimanessero incomplete, e che ha trovato il proprio perfezionamento in un documento firmato da: Anna Maria Traina, vice sindaco di Castronovo di Sicilia; Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi; Gaetano Grassedonia, sindaco di Bolognetta; Rosaria Giordano, sindaco di Roccapalumba; Antonio Miceli, primo cittadino di Vicari; Nicolò Granà sindaco di Palazzo Adriano, l'assessore ai Lavori Pubblici di Caltanissetta, Giuseppe Tumminelli; Rino Pitanza, sindaco di Campofranco; Alessandro Plumeri sindaco di Villalba e Antonio Fiaccato, sindaco di Santa Caterina Villarmosa; Silvio Cuffaro (Raffadali), Biagio Lupo (vice sindaco di San Giovanni Gemini), Mimmo Gueli (Sant'Elisabetta), Giuseppe Pendolino, (Aragona), Alfonso Provvidenza (Grotte), Ettore Di Ventura (Canicattì), Vincenzo Giambrone (Cammarata) Angelo Tirrito (Sant'Angelo Muxaro) oltre naturalmente al sindaco e vice sindaco di Agrigento, Lillo Firetto ed Elisa Virone.

Nell'atto, espressa una "grande preoccupazione" per lo stato delle cose ,si chiede al ministro della Infrastrutture Danilo Toninelli "di non trascurare il gravissimo problema delle nostre province, ponendo in essere ogni rapido intervento affinché la Sicilia non rischi, anche in questo caso, di passare in secondo piano e la invitiamo pertanto ad assicurare ogni utile e straordinario intervento volto a garantire un rapido completamento delle grandi infrastrutture stradali delle SS 189, 640 e 121". Per questo i sindaci chiedono "un incontro urgente, nel corso del quale esporre meglio e più ampiamente quanto già brevemente rappresentato".