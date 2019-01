Statali Agrigento-Palermo e 640 a rischio, nuova protesta dei sindaci

Rischio incompiute per il raddoppio della statale 640 e della statale Agrigento – Palermo, i sindaci danno di nuovo fuoco alle polveri.

Il prossimo 2 febbraio, alle 9.30 è infatti prevista una manifestazione a Caltanissetta per riportare con forza l’attenzione sulla vicenda e sui potenziali danni che si arrecherebbero ai territori con uno stop dei lavori gestiti per conto di Anas dalla società Cmc di Ravenna. I sindaci attendono ancora oggi risposta da parte del ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, e continuano ad essere pronti a rivolgersi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel caso in cui non dovessero arrivare segnali di "vita" dal Governo nazionale.