Statali bloccate, Anas rassicura: i lavori ripartiranno entro febbraio

Futuro della Palermo - Agrigento e della Agrigento - Caltanissetta, ci potrebbero essere della buone notizie. Questa mattina, infatti, Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas, ha incontrato i rappresentanti dell'impresa Cmc di Ravenna e delle società di progetto esecutrici dei lavori di ammodernamento della Agrigento - Caltanissetta e della Palermo - Agrigento, allo scopo di sbloccare i lavori di queste due opere infrastrutturali importanti sia per la mobilità sia per lo sviluppo dell’economia dell’isola.

Nel corso dell'incontro sono state esaminate le problematiche finanziarie che hanno portato al fermo dei cantieri, che si inquadrano in una generale crisi di sistema. La Cmc e le società di progetto si sono impegnate a mettere in campo ogni sforzo per consentire la ripresa dei lavori entro il mese di febbraio, con il coinvolgimento delle imprese del territorio che riceveranno da Anas i pagamenti per i lavori da svolgere, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte del Tribunale di Ravenna.

Cmc e le società di progetto si sono inoltre impegnate con i rappresentanti del comitato dei creditori, presenti all'incontro, a procedere alla più rapida definizione della ristrutturazione del debito pregresso nell'ambito delle procedure concordatarie in atto per permettere il riavvio dei cantieri e ridurre le sofferenze del territorio. Nella giornata di lunedì, l’impresa dovrà quindi consegnare ad Anas la documentazione di rito.

Importante, se non determinante, il pressing degli oltre 40 sindaci che sono mobilitati da settimane nonché quello del presidente della Regione Nello Musumeci.