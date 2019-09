Carola Rackete querela Matteo Salvini, ex ministro iscritto nel registro degli indagati

L'ex ministro dell'interno Mattia Salvini è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete, comandante della Sea Watch3, arrestata e poi rimessa in libertà per le note vicende che riguardarono l'attracco della nave al porto di Lampedusa.

Secondo quanto riferito dall'Ansa, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza, per competenza territoriale. Nella querela, presentata nei mesi scorsi, Rackete attraverso il suo legale affermava che l'allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, avrebbe fatto "molteplici esternazioni attraverso i diversi canali a sua disposizione (interviste tv, dirette su Facebook, post su Twitter) che non sono manifestazioni di un legittimo diritto di critica, ma aggressioni gratuite e diffamatorie alla mia persona con toni minacciosi diretti e indiretti, che coinvolgono anche la stessa giudice Alessandra Vella del Tribunale di Agrigento”.

La denuncia, che chiedeva il sequestro degli account social di Matteo Salvini, riportava diversi post dell'ex ministro e alcuni commenti di utenti contro la Rackete in relazione alle polemiche legate allo sbarco di alcuni migranti avvenuto a giugno a Lampedusa.