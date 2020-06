Il primo libro non si dimentica, Daniela Sanfilippo: "Vi porto dentro il racconto"

Agrigentina e con la passione per la scrittura. Si chiama Daniela Sanfilippo e da qualche giorno, il suo romanzo, affolla le principali librerie. Alla sua prima esperienza nella scrittura, Daniela, ha pensato e ideato un racconto ambientato nell’Agrigentino. “Ho appena compiuto 40anni - dice Daniela ad AgrigentoNotizie - è la mia prima esperienza. Ci sono storie che meritano d’essere raccontate e ricordato. Siamo il risultato di chi in vita ci ha preceduto”. Il racconto, edito Albatros, è fa spola tra l’Agrigentino e l’Inghilterra.

Il mio racconto si intitola 'Virginia storia di una vita' è uscito in questa settimana. Racconta la storia di Virginia , una ragazza del 1953 di Canicattì, che percorre una vera e propria rivoluzione prima di tutto con se stessa e poi di conseguenza con tutto ciò che le sta attorno e, decide di trasferirsi in Inghilterra, con tutte le difficoltà del caso e dei tempi, per potere realmente vivere la sua rivoluzione e la sua libertà di espressione e di vita, anche grazie e con la sua amica Elena". Un racconto delicato che pala anche di un amore intenso e totalizzante.

"Una rivoluzione - scrive l'autrice - che adesso a piccoli passi ci permette di trovare la nostra 'normalità'. Ci sono storie che meritano di essere raccontate e ricordate, perchè siamo il risultato di chi in vita ci ha preceduti". Un libro che profuma di un viaggio più che mai intenso.

Bio scrittrice

Daniela Sanfilippo nasce il 10 marzo 1980 ad Agrigento, città siciliana che abita e ama fin dai primi anni di vita. La sua formazione tecnica come geometra e professionale altrettanto tecnica come ragioniera non la imprigionano tra numeri e date, così decide di dare spazio alla propria creatività scrivendo il suo primo romanzo, Virginia, storia di una vita.