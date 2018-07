Raccolte oltre mille firme a sostegno dell'Università, il Psi: "Ottimo risultato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Federazione PSI di Agrigento reputa molto soddisfacente la risposta degli agrigentini che con quasi 1000 firme hanno espresso la volontà di non ridimensionare l'attività della Università di Agrigento.Considera positiva l'iniziativa del governo regionale che dotando di autonomia finanziaria i liberi consorzi consente la ripresa di alcuni corsi inderogabili come giurisprudenza in contrada Calcarelle.Dopo l'incontro al comune di Agrigento di fronte al magnifico Rettore di Agrigento che non aveva diradato tutte le preoccupazioni sulla stessa continuità del Cupa la forte mobilitazione dei socialisti agrigentini in molte piazze di Agrigento ha assicurato il sostegno forte della cittadinanza che non vuole perdere un presidio culturale che ha consentito la realizzazione di diversi percorsi formativi con un possibile inserimento nel mondo del lavoro.Va precisato che l'Italia è il fanalino di coda per lauree in Europa e che se si vuole incrementare il mercato del lavoro occorra una maggiore specializzazione dei giovani,Infatti si parla di aggiornamento professionale continuo in riferimento alle dinamiche che investono il settore dei servizi che è in forte crescita in Italia.I socialisti infine hanno chiesto un incontro alle autorità competenti per discutere le iniziative future sulla ripresa dei corsi ed il loro potenziale sviluppo.

X la Federazione PSI di Agrigento: Sabrina Turano,Giovanni Palillo,Sal Valenti,Calogero Zuccarello