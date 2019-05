I tappi di plastica per Biagio Conte, la città si mobilita: ecco i punti di raccolta

Anche Agrigento si mobilita per il missionario, Biagio Conte. Il palermitano che ha messo la sua vita a disposizione del prossimo, spogliandosi di tutti i suoi averi, non smette di prendersi cura dei meno fortunati. In città, è partita anche la raccolta dei tappi di plastica, utili a chiudere le bottiglie. Qualcosa che spesso gettiamo nell’immondizia.

I tappi, dunque, verranno donati ad una ditta specializzata, questi poi saranno venduti e l’intero ricavato sarà destinato alla missione speranza e Carità di Biagio Conte.

Il punto di raccolta dei tappi è anche ad Agrigento. Infatti insieme agli Scout in via Mazzini 11, si potranno consegnare i tappi di plastica. La città è pronta ad aiutare il frate buono.