Netturbini senza soldi, deciso uno stop di 2 ore: raccolta dei rifiuti a rischio

Raccolta dei rifiuti a rischio, lunedì, ad Agrigento e a Canicattì. Alla base delle due vertenze degli operatori ecologici c'è il ritardo nel pagamento, da parte dei Comuni, delle fatture alle imprese che hanno in appalto il servizio e che, di conseguenza, non possono continuare a sostenere anticipi di cassa per pagare gli stipendi ai lavoratori.

In entrambi i Comuni, i netturbini hanno annunciato, attraverso i loro rappresentanti sindacali, che si asterranno dal lavoro nelle ultime due ore dei rispettivi turni, cosa questa che creerà ovvi disagi nella raccolta e sempre che gli operai non decideranno di continuare con altre forme di protesta per tenere alta l'attenzione sui ritardi nei pagamenti dei loro stipendi. Gli operatori ecologici di Agrigento devono percepire lo stipendio di dicembre 2018, mentre quelli di Canicattì, le spettanze di ottobre, novembre, dicembre e la tredicesima mensilità.

I netturbini del cantiere di Agrigento, avevano annunciato due ore di assemblea per giovedì scorso, ma quelli dell'Iseda avevano desistito dopo che l'assessore all’Ecologia Nello Hamel, con un comunicato stampa, aveva assicurato che il problema del pagamento era stato risolto. I lavoratori della Sea invece, non convinti dalle rassicurazioni assessoriali hanno svolto le 2 ore di assemblea.