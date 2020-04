Raccolta rifiuti nel "ponte" del primo maggio, ecco cosa accade

Come cambia la raccolta rifiuti durante il ponte del primo maggio? A fare chiarezza è sono le imprese incaricate Iseda, Sea e Seap. Secondo quanto spiegato in una nota, laraccolta rifiuti verrà operata secondo il calendario normale anche domani, venerdì primo maggio, festa del lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Rimane invariato - spiegano in una nota le imprese incaricate - il calendario di raccolta e di conseguenza anche la tipologia di rifiuto da lasciare fuori dalle abitazioni negli orari e nelle modalità consuete che nel capoluogo, per la giornata di venerdì, prevede la plastica e i metalli. Ovviamente regolare anche la raccolta di sabato 2 maggio con umido e vetro, Il servizio di raccolta differenziata ad Agrigento sarà dunque operato seguendo i turni regolari in modo da non creare accumuli di rifiuti ai cittadini e alle utenze commerciali".