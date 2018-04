Niente sciopero dello straordinario, la Regione nomina commissari per Srr

Niente sciopero dello straordinario oggi per gli operatori ecologici di Agrigento, per i quali si paventava un'interruzione dal servizio al termine delle ore di lavoro contrattuali. Sostanzialmente tutti hanno deciso di lavorare fino alla cessazione delle esigenze di servizio che ormai, quotidianamente, sono ben oltre a quelle contrattuali per via del basso numero di unità disponibili e per un servizio che necessiterebbe di molte più persone.

In sostanza, a parte coloro che stamattina si sono messi in malattia, tutti hanno deciso di lavorare senza creare disservizi ai cittadini. Di questa situazione si era discusso venerdì scorso alla Srr Ag4 della zona industriale alla presenza dei rappresentanti sindacali dei lavoratori, quelli dell'amministrazione comunale di Agrigento, quelli della Srr e delle imprese dell'Ati. Una riunione che non ha portato novità sostanziali. Novità che invece si attendono dal ciclo di vertici che l'assessore all'Ecologia Nello Hamel ha iniziato oggi all'interno del Comune proprio per trovare una soluzione dopo il taglio di oltre 40 unità.

Oggi ha incontrato i dirigenti di alcuni specifici settori, domani sarà la volta di quelli dell'ufficio Tributi e mercoledì degli uffici economici di palazzo dei Giganti. Poi i sindacati, una volta apprese le decisioni dell'amministrazione, decideranno in che direzione muoversi. Erano stati gli stessi sindacalisti a spiegare che gli operatori ecologici di Agrigento hanno accumulato oltre 60 giorni di ferie arretrate e si sono visti allungare i turni di lavoro per evitare che alcune zone della città rimanessero prive di servizio. Una situazione aggravata dalla scelta dell'amministrazione comunale di Agrigento, di ridurre drasticamente il numero dei lavoratori addetti allo spazzamento con la loro utilizzazione per i servizi di raccolta e trasporto. Intanto sul fronte della Srr, è di oggi la nomina da parte del presidente della Regione, Nello Musumeci, dei due commissari per le Srr provinciali. Per Agrigento est, che comprende anche il capoluogo, è stato scelto Maurizio Norrito che qui era già stato e per Agrigento Ovest Giuseppe Carapezza. I commissari straordinario rimarranno in carica per almeno 6 mesi.