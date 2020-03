Mancato pagamento degli stipendi, i netturbini sono sul piede di guerra

Non ricevono lo stipendio con regolarità, i lavoratori delle ditte Iseda, Sea, Ecoin e Icos sono sul piede di guerra.

Tutto è contenuto in un documento notificato giusto stamattina alle imprese oltre che alla Prefettura e alla Srr Ato4 dalle organizzazioni sindacali. Stando a queste, oggi devono essere versate ben due mensilità. Gli operatori, scrivono Cgil Fp, Fit Cisl e Uiltrasporti, "in questo momento di grave crisi sanitaria del Paese, dovuta all'emergenza Covid19, hanno garantito con generosità il massimo livello di efficacia del servizio pubblico essenziale quale è l'igiene urbana" nonostante, precisano, "i lavoratori non riescano a garantire le esigenze primarie delle loro famiglie.

"E' necessario - concludono - che l'amministrazione comunale consideri l'importanza di fare rispettare le norme contrattuali per i versamenti delle spettanze e per la sicurezza dei lavoratori. Per scongiurare proteste spontanee, quindi, si chiede l'intervento del prefetto per risolvere la vertenza".

