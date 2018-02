Raccolta rifiuti: il Cga conferma l'aggiudicazione dell'appalto che l'Aro Canicattì - Camastra aveva indetto per l'affidamento del servizio di igiene urbana, per un importo complessivo del servizio della durata di 7 anni pari a oltre 30 milioni di euro.

Dopo l'espletamento della gara la Sea srl veniva individuata quale aggiudicataria definitiva ma la Ciclat Trasporti Ambiente, con sede a Ravenna, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Di Salvo, proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, con istanza cautelare, contro il provvedimento di aggiudicazione. Si costituiva in giudizio la Sea srl, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il Tar Sicilia, ritenendo infondate le censure, rigettava la richiesta di sospensiva. Ma contro il provvedimento di rigetto emesso dal Tar proponeva appello davanti al Cga la Ciclat Trasporti Ambiente, sempre rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Di Salvo.

Anche davanti al Cga si costituiva in giudizio la Sea srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell'appello cautelare, eccependo l'assenza del pregiudizio grave ed irreparabile in capo all'appellante. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, condividendo l'eccezione formulata dall'avvocato Rubino circa l'assenza del "periculum in mora incombente sull'appellante", ha respinto l'appello cautelare proposto dalla Ciclat srl, confermando l'ordinanza di rigetto emessa dal Tar: pertanto, anche i giudici amministrativi di secondo grado hanno avallato la validità dell'aggiudicazione disposta in favore della Sea srl, fina all'udienza di merito di fronte al Tar di imminente fissazione.