Raccolta dei rifiuti nel giorno della "Liberazione", ecco cosa accadrà

Sarà una giornata della “Liberazione” diversa da tutte le altre. Gli agrigentini, a causa dell’emergenza Coronavirus, trascorreranno il 25 aprile in casa. L’Iseda, tramite nota stampa, ha rassicurato la città. L’impresa di raccolta rifiuti ha fatto sapere che anche nella giornata di domani, 25 aprile, la raccolta procederà secondo calendario.

"Rimangono regolari i turni per la raccolta rifiuti ad Agrigento anche durante la festività del 25 Aprile - dice in una nota l'Iseda. Il raggruppamento temporaneo di imprese Iseda, Sea e Seap ha infatti reso noto che la raccolta rifiuti verrà operata secondo il calendario normale anche domani, sabato 25 aprile, gironata in cui si festeggia la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Ovviamente rimane invariato il calendario di raccolta e di conseguenza anche la tipologia di rifiuto da lasciare fuori dalle abitazioni negli orari e nelle modalità consuete. Il servizio di raccolta differenziata ad Agrigento sarà dunque operato seguendo i turni regolari in modo da non creare accumuli di rifiuti ai cittadini e alle utenze commerciali".