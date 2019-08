Raccolta rifiuti, umido si: niente carta e cartone

Modifica dei turni di raccolta, domani mercoledì 21 agosto, per la differenziata ad Agrigento. Le ditte del raggruppamento temporaneo di imprese Iseda, Sea e Seap, "scusandosi con i cittadini per gli eventuali disagi che ne potranno derivare, rende noto che, a causa delle note vicende che interessano gli impianti della Regione Sicilia, nella giornata di domani, gli operatori ecologici si occuperanno solamente del ritiro dell’umido in modo da evitare che, con le alte temperature, eventuali rifiuti che non si potrebbe fare in tempo a raccogliere e a portare negli appositi centri di conferimento, rimangano fuori dalle abitazioni o dalle utenze dei cittadini".

Il turno di carta e cartone verrà recuperato mercoledì prossimo, a meno che prima, non si possano creare le condizioni per effettuare un turno di raccolta straordinario. In questo caso, ne verrà data tempestiva comunicazione ai cittadini. I problemi legati ai turni per la raccolta dell’umido, com’è noto, sono legati alle temporanee indisponibilità degli impianti della Regione che hanno causato slittamenti nella raccolta dell’umido soprattutto nelle ultime settimane. "A questo proposito - fa sapere l'Iseda - va specificato che in queste ultime ore, la Regione ha deciso di contingentare il conferimento dei rifiuti nei pochi impianti disponibili, con la conseguenza che i disagi sono destinati a continuare fino a quando non sarà trovata una soluzione efficace e duratura nel tempo".