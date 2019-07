"Donazioni utili per le spese legali", parte la raccolta fondi di Mediterranea

Una raccolta fondi per sostenere le spese legali. E’ questa l’ultima iniziativa lanciata da Mediterranea. La barca a vela “Alex”, sabato scorso ha fatto ingresso a Lampedusa, dove è riuscita ad attraccare. Nonostante l’alt della Guardia di finanza, il veliero di Mediterranea ha fatto rotta verso il porto di Lampedusa. La Ong è stata sequestrata. Per questo Mediterranea ha fatto lanciato una importante raccolta fondi sul web.

"Alessandro Metz è l'armatore di Mediterranea. Di professione fa l'operatore sociale. Da Mediterranea non guadagna nemmeno 1euro, solo molte magagne, troppi insulti e tanto odio, ma soprattutto l'infinita soddisfazione umana di salvare vite. Ha lanciato questa raccolta fondi per pagare le spese legali di Mediterranea, non potendo utilizzare ancora gli strumenti di Facebook direttamente da qui. Aiutateci a tornare in mare". Questo l'appello fatto da Mediterranea Saving Humans.